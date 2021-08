Bei den kommenden Heimspielen könnte die KiKxxl-Tribüne wieder so aussehen.

Picturepower

Meppen. Gegen den 1. FC Kaiserslautern durften nach langer Zeit wieder bis zu 6000 Zuschauer ins Stadion. Nun bietet der SV Meppen auch für die kommenden Heimspiele gegen den SC Verl und den TSV Havelse Tickets an.

Am Samstag, 21. August, trifft die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt um 14 Uhr auf den SC Verl. In der vergangenen Saison gab es gegen das Team von Trainer Guerino Capretti zwei Niederlagen. Auf ein 1:2 in der Hänsch-Arena, bei der 2.300