Meppen. Der SV Meppen steht nach sechs Jahren wieder im DFB-Pokal und trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf Bundesligist Hertha BSC. Die Partie ist bereits ausverkauft. Mit etwas Glück können Sie aber dennoch dabei sein und beim Facebook-Gewinnspiel der Emslandsportredaktion 1X2 Tickets gewinnen.

Die Berliner sind natürlich der Favorit, aber: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Von daher darf auch die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt im Vorfeld nicht abgeschrieben werden. Beim letzten 1:0-Sieg in der 3. Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern hat der SVM gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und als Fan dabei zu sein, ist doch immer am schönsten. Von daher verlost die Emslandsportredaktion der NOZ Medien in der Facebook-Gruppe "Dein SV Meppen" zwei Tickets.

SV Meppen

Wie läuft das Gewinnspiel ab? Ab Dienstag läuft das Gewinnspiel in der Facebook-Gruppe „Dein SV Meppen“. Die Verlosung endet am Donnerstag um 15 Uhr. Unter allen Teilnehmern werden 1X2 Tickets (Stehplatz, überdacht, KiKxxl-Tribüne) für das DFB-Pokalspiel in der Hänsch-Arena verlost. Dabei muss in die Kommentarliste folgender Satz geschrieben werden: „Hey Dein SV Meppen! Ich will ins Stadion!“

Wie werden Sie über den Gewinn informiert? Über den Facebook-Post wird der Gewinner persönlich angeschrieben. Danach muss er bis Freitag seinen Namen, seine Adresse und Telefonnummer an uns übermitteln. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, geht der Gewinn an einen weiteren Teilnehmer über.

Die Emslandsportredaktion wünscht viel Erfolg! Für alle die nicht im Stadion sein können, wird die Partie auch im Liveticker angeboten.

