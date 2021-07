Zufrieden nach der Operation in Köln: SVM-Kapitän Thilo Leugers.

Meppen. Montag wurde Thilo Leugers in Köln am Kreuzband operiert. Beim Mannschaftskapitän des SV Meppen wurde zudem ein Schaden am Meniskus festgestellt.

„Es war doch mehr als gedacht“, stellt Leugers nach der Operation durch Dr. Peter Schäferhoff, den Mannschaftsarzt des 1. FC Köln, fest. „Die Menisken waren auch kaputt, der Innenmeniskus musste genäht werden“, erklärt der 30-Jähr