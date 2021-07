Niederlage in Halle: SV Meppen kann seine schwarze Serie nicht beenden

Luka Tankulic brachte den SV Meppen in Halle per Strafstoß in Führung. Die Emsländer verloren 1:3.

Picturepower

Halle. Der SV Meppen ist beim ersten Saisonspiel in Führung gegangen, kassierte vor 5037 Zuschauern beim Halleschen FC jedoch eine 1:3-Niederlage (1:3).

Damit hält die schwarze der Emsländer auch im fünften Drittliga-Jahr an. Sie haben noch nie ein Auftaktspiel gewinnen. In den ersten beiden Jahren holte der SVM jeweils einen Punkt gegen Würzburg und in Lotte. Dann folgten Niederlagen gege