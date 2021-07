Will dabei helfen, die 3. Liga zu halten: David Blacha. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. In der 3. Liga haben die Buchmacher in Sachen Aufstieg in die 2. Bundesliga ihre Favoriten. Die Fans des SV Meppen hoffen, dass sie am Ende zumindest bei einem der vier Absteiger falsch liegen werden.

Mit dem SV Meppen und dem TSV Havelse gelten gleich zwei niedersächsische Teams als Abstiegskandidaten. Hinzu kommen der FSV Zwickau sowie Waldhof Mannheim und Viktoria Berlin. Die beiden Zweitvertretungen vom SC Freiburg sowie von Borussia