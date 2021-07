In der Vorbereitung stand Thilo Leugers auf dem Platz. Im Training zog er sich die Verletzung zur. Foto: Werner Scholz

Meppen. Fußball-Drittligist SV Meppen bangt um seinen Kapitän: Thilo Leugers verletzte sich am Dienstag am Knie. Vermutlich erst am Mittwochabend wird die Diagnose stehen.

Leugers hatte sich am Dienstag beim Nachmittagstraining der Meppener verletzt. "Er ist irgendwie falsch aufgekommen", berichtet SVM-Sportvorstand Heiner Beckmann. Nach seinen Worten handelt es sich nicht um das Knie, in dem sich d