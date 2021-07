Gästetickets: Nur so können Fans des SV Meppen in Halle dabei sein

Auf die Unterstützung der Fans kann der SV Meppen jetzt wieder bei Heim- und Auswärtsspielen zählen.

Picturepower

Meppen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) startet der SV Meppen beim Halleschen FC in seine fünfte Drittligasaison. Auch einige Fans des SVM können dabei sein. Die Emslandsportredaktion klärt auf, wie man an Tickets kommt.

Wie läuft die Ticketvergabe für SVM-Fans ab? Von Dienstag bis Freitag sind die Eintrittskarten für das erste Saisonspiel beim Halleschen FC erhältlich. Der Verkauf findet in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ausschließlich in der Geschäftsstelle s