Letzter Test vor dem Ligastart: SV Meppen spielt 3:3 in Almere

Schnell und durchsetzungsfähig: Tobias Dombrowa (links) gegen Almeres Torwart. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Almere. Halb gelungene Generalprobe: Der SV Meppen hat sich eine Woche vor dem Start der neuen Drittligasaison 3:3 (1:1) vom niederländischen Zweitligisten Almere City FC getrennt. Die drei Auswärtstore erzielten die Neuzugänge.

Ex-Werder-Spieler Ole Käuper schoss die Meppener in der 23. Minute in Führung. Nach einem Freistoß staubte er nach Al-Hazaimehs Schuss ab. Beim Ausgleich war Almeres Jeffry Puriel zur Stelle, nachdem der Ball an die Latte des SVM-Kastens ge