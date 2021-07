Wegen starker Regenfälle fällt der Meppen-Test am Freitag aus. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Zwei Testspiele hat der Fußball-Drittligist SV Meppen eigentlich in der vorletzten Vorbereitungswoche geplant. Doch einer davon fällt ins Wasser.

Die Partie am Freitag gegen West-Regionalligist Fortuna Köln findet nicht statt. Wegen der starken Regenfälle in NRW sei der Platz in Billerbeck unbespielbar, teilte der SV Meppen am Donnerstag mit. Dort sollte der Test um 11 Uhr beginnen.