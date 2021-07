Die erste zehn Spieltage sind nun genau terminiert. Darunter fünf Heimpartien. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Planungssicherheit für die Fans des SV Meppen: Der DFB hat weitere Drittliga-Spieltage genau terminiert. Nun steht auch fest, wann genau das Derby gegen den VfL Osnabrück angepfiffen wird.

In Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden hat der DFB am Mittwoch die Spieltage 3 bis 10 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Bis zum 25. September (Heimspiel gegen Saarbrücken) herrscht nun Klarheit. Insgesamt spielt der SVM in diesem Zeitr