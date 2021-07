NFV-Pokal: Freilos in der 1. Runde für Titelverteidiger SV Meppen

Ende Mai gewann der SV Meppen den NFV-Pokal. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Eine Runde weniger auf dem erneuten Weg in den DFB-Pokal: Der SV Meppen befindet sich am Mittwoch nicht im Lostopf bei der Auslosung des NFV-Pokals. Doch Oberligist SC Spelle-Venhaus wird dabei sein.

Am Mittwoch, 14. Juli, lost der Niedersächsische Fußballverband in der Barsinghäuser NFV-Geschäftsstelle die Begegnungen in beiden Wettbewerbssträngen des Krombacher Niedersachsenpokal aus. Die komplette Ziehung wird ab 18 Uhr auf dem NFV-Y