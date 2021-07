Machbares Los für Meppens Trainer Theodores Dedes (links) und Wulf-Rüdiger "Roger" Müller. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Der Auftaktgegner steht fest: Die Fußballerinnen des SV Meppen müssen in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten Magdeburger FFC antreten.

Das ergab die Auslosung am Dienstagmittag. Die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen zog in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die 22 Paarungen. Die Erstrundenpartien finden am 21. und 22. August statt. Noch stehen die genauen Termi