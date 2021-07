Kehrt am 24. Juli mit Meppen zu seinen Ex-Verein zurück: Rico Schmitt. Foto: Werner Scholz

Meppen. Die Rückkehr von SV-Meppen-Trainer Rico Schmitt zu seinem Ex-Verein ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Der MDR überträgt das erste Saisonspiel der Emsländer in Halle live.

In der 3. Liga stehen die Free-TV-Spiele an den ersten beiden Spieltagen fest. Beim Auftakt werden das Samstagspiel der Meppener in Halle (MDR) sowie die Partien 1860 München gegen Würzburger Kickers (BR) und 1. FC Kaiserslautern gegen Eint