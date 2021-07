SV Meppens Andreas Kremer: Wir müssen einiges am Stadion machen

Nach dem Aufstieg wurden unter anderem die alten Holzbänke durch Sitzschalen ersetzt. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. In zwei Wochen starten die Fußballer des SV Meppen in ihre fünfte Drittligasaison. Um dauerhaft Profifußball im Emsland anbieten zu können, muss nach Meinung der Verantwortlichen aber abseits des Platzes etwas passieren.

Etliche Zahlen und Fakten kamen in dieser Woche beim Infoabend des SV Meppen auf den Tisch. So berichtete Vorstandssprecher Andreas Kremer, dass sein Verein unter allen Drittligavertretern beim Gesamtetat (in d