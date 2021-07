Sportlich rettete sich der SV Meppen am grünen Tisch. Finanziell stellte der Vorstand die Weichen für die Zukunft. Foto: Werner Scholz

Meppen. Durch ein finanziell schwieriges Fahrwasser hat der SV Meppen seit Beginn der Corona-Pandemie sein Boot manövrieren müssen. Die abgelaufene Saison brachte trotz Unterstützung ein sechsstelliges Minus. Das teilte der Verein nun seinen Mitgliedern mit.

Bei einer Infoveranstaltung im eigenen Stadion legte SVM-Finanzvorstand Stefen Gette am Montagabend seine Zahlen offen. Dieter Kremer In der Hänsch-Arena fand am Montagabend die Infoveranstaltung statt. Foto