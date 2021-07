Die Aktion von Sören Eismann (vorne links) sorgte damals für böses Blut. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Essen. Beim SV Meppen gilt er nach seiner unfairen Aktion als Reizfigur: Sören Eismann. Ausgerechnet der ehemalige SVM-Coach Christian Neidhart holt den früheren Jena-Spieler jetzt zu Rot-Weiss Essen.

Eismann, da war doch was? Ja, genau. In der ersten Drittligasaison des SV Meppen trat Eismann das Fairplay mit Füßen. Am 16. September 2017 spielte die damalige Neidhart-Truppe in Jena und führte mit 2:0, als Eismann das Stadion u