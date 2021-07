Bei den Pflichtspielen will der SV Meppen wieder vor Fans spielen.

Werner Scholz

Meppen. Der SV Meppen hat mit Hertha BSC ein attraktives Los im DFB-Pokal erhalten. Aber wer kommt an Tickets und wie viele Fans dürfen ins Stadion? Die Emslandsportredaktion hat bei Geschäftsführer Ronald Maul nachgefragt.

Wie viele Zuschauer dürfen kommen? "Wir planen in der nächsten Zeit mit 50 Prozent Auslastung in der Hänsch-Arena. Unabhängig, ob in der 3. Liga oder im DFB-Pokal gespielt wird", berichtet Maul. Das bedeutet, dass 6500 Zuschauer zu den Heim