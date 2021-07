Meppen. Zum fünften Test tritt der SV Meppen am Samstag um 14 Uhr bei SF Lotte an. Der Gastgeber spielte bis 2019 mit den Emsländern in der 3. Liga.

Meppens Trainer Rico Schmitt achtet im zweiten Block der Vorbereitung darauf, dass die körperliche Belastung hoch ist. Man könne nur durch Spielen die Fitness nicht organisieren, „man muss auch mal laufen“. Entsprechend schwer sind die Beine bei den Spielen.



Werner Scholz

Trainer lobt die Talente

Schmitt lobt erneut seine „sehr engagierte Mannschaft, die einen hohen kommunikativen Anteil hat, die Spielfreude entwickelt und an taktischen Aufgaben arbeitet“. Zufrieden zeigt er sich auch mit den Talenten Moritz Hinnenkamp, Joe Klöpper, Daniel Benke und Leonard Zenuni. „Das sind ihre ersten Schritte in der ersten Mannschaft. Sie trainieren gut. Wir müssen berücksichtigen, dass die Jungs fast ein halbes Jahr keinen Wettkampf hatten.“

Werner Scholz

Kein Risiko

Gleich mehrere Meppener Spieler sind angeschlagen: Marcus Piossek schaute beim 2:0 in Firrel zu, weil er nach dem Training am Morgen starke Schmerzen im Sprunggelenk hatte. Auch Christoph Hemlein (Muskelverletzung) und Willi Evseev (Probleme mit dem Hüftbeuger) wurden geschont. Ob einer der Fußballer in Lotte auflaufen kann, ist unklar. Schmitt wird kein Risiko eingehen. Yannick Osée (Sprunggelenksverletzung), Janik Jesgarzeweski (Kapselverletzung), Steffen Puttkammer (Aufbautraining), Constantin Frommann (Reha), Valdet Rama (Fußbeschwerden) und René Guder, der nächste Woche wieder voll einsatzfähig sein soll, fehlten ebenfalls.

Werner Scholz

Schmitt erwartet höhere Anforderungen

Schmitt erwartet, dass Regionalligist Lotte sein Team mehr fordert als die bisherigen Kontrahenten von der Kreisklasse bis zu Landesliga, gegen die der SVM kein Gegentor kassiert hat. Im fünften Test müsse der Drittligist mehr leisten. „Da wird es enger sein“, die Sportfreunde hätten eine gute Mannschaft, die vielleicht den einen oder anderen Fehler im Aufbauspiel oder im Abschluss aufdecken werden.

Werner Scholz

Ex-Meppener Demaj jetzt in Köln

In Lotte stand am Freitag stand die erste Einheit auf dem Plan von Trainer Andy Steinmann. Bis zum DFB-Pokal Anfang August hofft er auf einen 24-köpfigen Kader. Der Umbruch ist groß. Mit dem ehemaligen Meppener Leon Demaj ist ein Leistungsträger zu Fortuna Köln gewechselt. Elf Tore erzielte der 23-jährige Offensivspieler in 37 Punktspieleinsätzen in der vergangenen Saison. Für den SVM lief er von 2017 bis 2019 viermal auf. Lotte hat in der vergangenen Serie lange um den Klassenerhalt in der Regionalliga West gebangt. 13 Spieler haben den Verein verlassen. An Donnerstag zählte der Kader 17 Akteure, weitere sollen kommen.

Werner Scholz

Drei Spieler aus Lotte in Meppen

Von 2017 bis 2019 war Lotte viermal Punktspielgegner des SV Meppen (zwei Siege, zwei Unentschieden). Mit Marcus Piossek, Luca Tankulic und Jeron Al-Hazaimeh fanden drei SVM-Spieler aus dem aktuellen Kader den Weg von Autobahnkreuz ins Emsland. Den Weg ging zuvor Nico Granatowksi. Auch SVM-Physiotherapeutin Melanie Hubert kam aus Lotte.

Anzeige Anzeige

500 Zuschauer zugelassen

500 Zuschauer sind zugelassen. Tickets (10 Euro) gibt es online (www.eventimsports.de/ols/sflotte/). Sollten nicht alle im Vorverkauf abgesetzt werden, wird die Tageskasse geöffnet. Beim Betreten des Geländes ist die Anmeldung über die Luca-App oder eine schriftliche Dokumentation der Anwesenheit erforderlich (keine Testpflicht). Besucher dürfen die Masken am Sitzplatz abnehmen.