Präsentieren die neuen Trikot (v.l.): Morgan Faßbender, Sarah Schulte und Torhüter Erik Domaschke.

Werner Scholz

Niederlangen. Der SV Meppen hat die neuen Heim- und Auswärtstrikots für die kommende Spielzeit bei Cawila Teamsport in Niederlangen präsentiert. Die Jerseys wecken Erinnerungen an die erste und zweite Saison des SVM in der 3. Liga.

"Von mir aus können wir gerne an die Endbilanz der Saison 2017/18 anknüpfen", lachte SV Meppens Kapitän Thilo Leugers, während er gleichzeitig Autogramme an die rund 200 Fans verteilte. "Wenn wir es in der kommenden Saison genauso machen, w