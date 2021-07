Nationalspielerin Beattie Goad wird den SV Meppen verlassen.

Werner Scholz

Meppen. Das Ziel ist anspruchsvoll. Am Montag starten die Zweitliga-Fußballerinnen des SV Meppen in die neue Saison. So verändert sich der Kader.

Nach dem Bundesligaabstieg hat sich personell einiges getan bei den Emsländerinnen. Dennoch hat die Sportliche Leiterin Maria Reisinger das Ziel klar benannt: Die Blau-Weißen wollen so schnell wie möglich in das Fußball-Oberhaus z