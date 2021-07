Ist der erste Gegner egal: Rico Schmitt. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Gegen welchen Gegner und in welchem Stadion eröffnen die Fußballer des SV Meppen ihre fünfte Drittligasaison? Diese Frage wird am Donnerstag (1. Juli) beantwortet.

Der Deutsche Fußball-Bund teilte am Mittwochabend mit, dass einen Tag später um 13 Uhr der Spielplan für die neue Saison bekanntgegeben wird. Die 3. Liga startet am Freitag, 23. Juli, mit dem Eröffnungsspiel in die neue Saison. Bi