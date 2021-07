Jubel beim SV Meppen: Bernd Grotlüschen (l.) und Johan Wigger.

Scholz

Meppen. Die ersten drei Testspiele hat der SV Meppen gewonnen. Am Donnerstag (1. Juli) um 19 Uhr spielt er beim GW Firrel und trifft auf einen ehemaligen Spieler.

Die Partie in Ostfriesland wurde kurzfristig vereinbart. Trainer beim Gastgeber, der in der Landesliga auch auf BW Papenburg und Sparta Werlte trifft, ist Bernd Grotlüschen. Der 36-jährige ehemalige Offensivspieler lief in der Saison