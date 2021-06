Spielte zuletzt beim VfL Osnabrück: David Blacha. Foto: imago-images/CB

CB via www.imago-images.de

Meppen. Zehnter Neuzugang beim Fußball-Drittligisten SV Meppen: Mittelfeldspieler David Blacha wechselt nach seinem Aus beim VfL Osnabrück zum SV Meppen.

Am Mittwochnachmittag unterschrieb Blacha beim SVM einen Zweijahresvertrag. Gut eine Stunde vor dem Testspiel in Schwefingen gab der SVM die Einigung offiziell bekannt. Blacha freut sich auf den SVM und trifft in der neuen Saison