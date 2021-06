Meppen. Die Bilanz des SV Meppen ist nach zwei Tests makellos: 19:0 Tore. Der Fußball-Drittligist tritt Mittwoch um 19 Uhr beim Bezirksligisten SF Schwefingen an

Der SV Meppen gewann bei Union Meppen 12:0 und bei Union Lohne 7:0. Das hört sich gut an. Trainer Rico Schmitt analysiert es nüchtern und sachlich: „Es läuft ganz normal. Das ist Vorbereitung, das muss man richtig einordnen.“ Er blickt auf eine erste sehr intensive Trainingswoche zurück mit einigen (leicht) angeschlagenen Spielern.



Der Trainer erwartet Power

Mit dem Engagement und dem Einsatz der Spieler ist Schmitt zufrieden. „Das kann man nicht anders sagen.“ Das sei aber auch völlig normal. Er erwartet von der Mannschaft aber auch von sich selbst, „dass wir hier powern. Nicht mehr und nicht weniger.“

Team hat freie Tage gebraucht

Nach der ersten Woche hatte das Team zwei Tage frei. „Das hat sie auch gebraucht“, deutet der Trainer die hohe Belastung an. Am Dienstag standen schon wieder zwei Einheiten auf dem Programm. Am Mittwoch das erste von drei Testspielen in dieser Woche.

Sieben externe Zugänge

Die Spiele gehören für Schmitt zum Training dazu. Er schaut genau hin, wie die Spieler arbeiten, wie sie zusammenspielen. Er beobachtet die Neuen – sieben externe Zugänge hat der SVM –, „wie sie sich einbringen in die Mannschaft, worauf wir uns freuen können.“

Daniel Vehring wechselt vor dem Anpfiff die Seiten

Die Schwefinger freuen sich auf das Duell gegen den großen Nachbarn, „dass wir dem SV Meppen mit dem Freundschaftsspiel helfen können“, sagt Trainer Daniel Vehring. Er coacht die Sportfreunde seit 2018. Zugleich gehört er zum Trainerstab des SVM. Beim Aufwärmen, vermutet er, werde er wohl noch beim Drittligisten tätig sein. Dann müsse er aber die Seiten wechseln zu seinen Jungs.

SF: Eine Herausforderung

Während der SVM nur eine kurze Sommerpause hatte, haben die Schwefinger monatelang nicht trainiert. Sie sind erst seit drei Wochen wieder dabei. „Das ist eine Herausforderung“, sagt Vehring. „Ich freue mich drauf.“ Zu seinem Team gehört Malte Weusthof, der beim SVM im Bereich Marketing beschäftigt ist.