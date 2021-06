SV Meppen in Schwefingen: Karten bei drei Vorverkaufsstellen

Am Mittwoch testet der SV Meppen in Schwefingen. Karten im Vorverkauf gibt es ab Dienstag. Vor einem Jahr verlor SF gegen den SVM mit 0:7.

Werner Scholz

Meppen. Endlich noch mehr Zuschauer: Die Sportfreunde Schwefingen hoffen beim Test gegen den SV Meppen am Mittwoch auf eine stattliche Kulisse. Am Dienstag beginnt der Vorverkauf.

Bis zu 1000 Zuschauer sind beim dritten Testspiel des SV Meppen am Mittwoch um 19 Uhr beim Bezirksligisten SF Schwefingen zugelassen. Der Gastgeber hat dafür drei Vorverkaufsstellen eingerichtet. Karten gibt es ab Dienstag in Meppen be