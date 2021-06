Kam zur Pause rein: Tobias Dombrowa. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Lohne. Der SV Meppen hat auch sein zweites Testspiel gewonnen. Beim Landesligisten SV Union Lohne siegte der Drittligist am Samstag vor 500 Zuschauern mit 7:0 (1:0). Drei Neuzugänge trafen.

Anlauf benötigte Meppen für das Führungstor. Rama tänzelte in der 32. Minute an der linken Torauslinie seine Gegenspieler aus. Zog am Keeper vorbei und bugsierte die Kugel lässig mit der Hacke ins kurze Eck.Direkt nach der Pause legte Beyha