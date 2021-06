In der vergangenen Saison spielte Meppen auswärts in gelben Trikots. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Im Vorjahr verhinderten die Corona-Zahlen das Treffen mit den Fans. Diesmal will der SV Meppen sein neues Trikot wieder im Beisein seiner Anhänger präsentieren. Datum und Ort steht fest.

Am Freitag, 2. Juli, stellt der SV Meppen seine neuen Trikots für die kommende Saison vor. Der Termin findet um 17 Uhr beim Ausrüster Cawila in Niederlangen statt. Der SVM bittet seine Fans, vor Ort an die aktuellen Corona-Hygiene-Regeln zu