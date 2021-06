500 Zuschauer sahen am Donnerstag das Testspiel bei Union Meppen. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. 500 Zuschauer sahen am Donnerstagabend das erste Testspiel des SV Meppen beim SV Union Meppen (12:0). Auch bei der nächsten Partie beim SV Union Lohne (Samstag, 16 Uhr) werden alle erlaubten Plätze besetzt sein.

Insgesamt sind wegen der Corona-Lage auf der Sportanlage in Lohne-Wietmarschen "nur" 500 Zuschauer erlaubt. 100 Tickets gingen an Sponsoren, der Rest in den Vorverkauf. Innerhalb eines Tages war der Auftritt der Meppener in der Grafschaft a