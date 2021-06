Wahrscheinlich wird wieder vor Zuschauern gespielt. Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Wann die 3. Liga startet, ist seit Wochen klar. Offen ist indes, gegen welche Mannschaft der SV Meppen seine fünfte Saison beginnt. Nun hat der DFB mitgeteilt, wann der Spielplan veröffentlicht werden soll.

Wann kommt der Spielplan? In der nächsten Woche dürfte feststehen, auf welches Team der SV Meppen am 1. Spieltag trifft und wo gespielt wird. Am Mittwoch teilte der DFB mit, dass Spielplan der Saison 2021/2022 Anfang Juli veröffen