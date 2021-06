Schoss drei Tore in 19 Pflichtspielen für Meppen: Tom Boere (links). Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Beim SV Meppen konnte in der vergangenen Saison kein Mittelstürmer überzeugen. Deshalb trennten sich die Emsländer nach der Spielzeit von allen zentralen Angreifern. Mit Tom Boere zieht es nun einen von ihnen in die 1. niederländische Liga.

In seiner Heimat unterschrieb Tom Boere einen Zweijahresvertrag beim SC Cambuur, der in diesem Sommer als Zweitligameister in die 1. Liga (Eredivisie) aufgestiegen ist. "Tom ist ein Vollblutstürmer mit viel Erfahrung im In- und Ausland", lo