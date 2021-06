SV Meppen in der „niedersächsischsten 3. Liga aller Zeiten“

Meppens Trainer Rico Schmitt schwört die Mannschaft beim Beginn der Vorbereitung ein.

Werner Scholz

Meppen. Die 3. Fußball-Liga geht in ihre 14. Saison, der Der SV Meppen ist nach dem Rückzug des KFC Uerdingen dem Abstieg in die Regionalliga noch mal von der Schippe gesprungen. Mit dem Sieg des SV Havelse in den Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Schweinfurt steht seit Sonntag auch das endgültige Teilnehmerfeld fest – Zeit, einen Blick auf die kommende Spielzeit zu werfen.

Neue Gegner für den SVM sind Viktoria Berlin, Borussia Dortmund II und SC Freiburg II. Das mit Spannung erwartete Derby mit dem VfL Osnabrück steht über allem. Die Osnabrücker mussten sich in der Relegation dem FC Ingolstadt geschlagen geb