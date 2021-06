Die Nächste Station von Tobias Dombrowa (l.) heißt SV Meppen.

Meppen. Der SV Meppen rüstet seine Offensive weiter auf: Am Samstag hat der Fußball-Drittligist Tobias Dombrowa präsentiert. Der Vertrag läuft über zwei Jahre.

Dombrowa kommt vom SV Babelsberg aus der Regionalliga Nordost, für den er bereits in der Jugend gespielt hat. Dort erzielte der gebürtige Potsdamer in der vergangenen Saison in 13 Partien drei Tore und legte vier weitere für seine Mitspiele