Der SV Meppen um Christoph Hemlein startet mit der Vorbereitung.

Werner Scholz

Meppen. Am Sonntag will der SV Meppen mit der Vorbereitung auf die kommende Drittligasaison beginnen. Die ersten Testspiele stehen bereits fest.

Der erste Test ist gleich ein Stadtderby. Am kommenden Donnerstag, 24. Juni, tritt die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt beim SV Union Meppen an. Die Unioner spielen derzeit in der 1. Kreisklasse Mitte Staffel A. Die vergangene Saison hat