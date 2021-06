Wie der SV Meppen seine Etatplanung in Corona-Zeiten verändert

Solide hat der SV Meppen seine Finanzen auch in Corona-Zeiten geplant.

Werner Scholz

Meppen. Etatplanung in der 3. Liga im Fußball ist kein Zuckerschlecken. Erst recht nicht in Corona-Zeiten. So hat der SV Meppen darauf reagiert.

Finanzvorstand Stefan Gette hat so etwas wie zur Saison 2020/21 noch nicht erlebt. Dabei hatten die Vereine schon erste Erfahrungen mit dem Haushalten unter Corona-Bedingungen in den letzten Monaten der Vorsaison bei sechs He