Wird hier ab Juli weiter Drittligafußball geboten? Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Die Fans des SV Meppen müssen weiter warten. Obwohl der Zulassungsbeschwerdeausschuss des DFB am Mittwoch tagte, wird wahrscheinlich erst am Freitag eine Entscheidung über den Verbleib in der 3. Liga verkündet. Aber warum dauert es so lange?

Mögliche Gründe für die Verzögerung: Einige Gründe, warum es nicht schon am Mittwoch eine Entscheidung gab, liegen auf der Hand. Obwohl die 3. Liga nur 20 Plätze bietet, haben neben dem SV Meppen mehr als 50 Vereine eine Lizenz beantragt ha