Offizielle Aussage vom DFB: Der SV Meppen bleibt in der 3. Liga

In der Hänsch-Arena wird weiter Drittligafußball geboten. Foto: Lars Schröer

Meppen. Knapp drei Wochen des Zitterns sind beendet: Die Fußballer des SV Meppen spielen weiter in der 3. Liga und müssen nicht runter in die Regionalliga. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

Meppen rückt an die Stelle des KFC Uerdingen, der keine Lizenz bekommt und einen Neustart in der Regionalliga West anstrebt. Der Konkurrent hatte seine Lizenzauflagen nicht erfüllt. Die DFB-Spielordnung besagt, dass der bestplatzierte der v