Drittligafußball in Meppen: Entscheidet der DFB noch am Mittwoch?

Sehe die Fans weiter Drittligafußball? Foto: Lars Schröer

Lars Schröer

Meppen. Noch steht für den SV Meppen die Ampel auf dem Weg in ein fünftes Drittligajahr in Folge auf Rot. Verein und Fans hoffen, dass sie am Mittwoch (9. Juni) endgültig auf Grün springt.

Dass bereits eine Bestätigung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorliegt, dementierte Meppens Geschäftsführer am Dienstag. "Nein, das ist leider noch nicht so", antwortete Ronald Maul. Nach seinen Informationen tagt der Ausschuss am Mittwo