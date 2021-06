Drittligafußball in Meppen: Fällt die Entscheidung erst am Freitag?

Gibt es in der Hänsch-Arena weiter Drittligafußball? Foto: Dieter Kremer

Dieter Kremer

Meppen. Noch steht für den SV Meppen die Ampel auf dem Weg in ein fünftes Drittligajahr in Folge auf Rot. Verein und Fans hatten gehofft, dass sie am Mittwoch endgültig auf Grün springt. Doch wahrscheinlich dauert es noch zwei Tage.

Am Dienstag war der DFB für keine Stellungnahme zu erreichen. Somit blieb die Frage, wann mit einer offiziellen Erklärung zu rechnen sei, unbeantwortet. Einen Tag später teilte DFB-Referent Jochen Breideband mit, dass am Mittwoch (9. Juni)