Sportlich fehlten Christian Neidhart am Ende drei Punkte zum Aufstieg. Foto: imago images/Markus Endberg

Markus Endberg via www.imago-images.de

Essen. Sportlich ist Ex-Meppen-Trainer Christian Neidhart am Aufstieg von Rot-Weiss Essen in die 3. Liga gescheitert. Borussia Dortmund II behielt am Samstag die Nerven. Doch die Essener hoffen noch auf eine Entscheidung am Grünen Tisch.

Die U23 von Borussia Dortmund kann noch nicht den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Nach dem 2:1 (0:1) am Samstag beim SV Wuppertal schloss die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen die Saison als Tabellenführer ab. Mit drei Punkten Rückstand