So schaffen Meppens Fußballerinnen doch noch den Klassenerhalt

In der Frauen-Bundesliga bleiben will Theodoros Dedes mit dem SV Meppen. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Nicht mehr in der eigenen Hand haben die Fußballerinnen des SV Meppen den Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga. Doch Verein und Fans wissen, dass im Saisonfinale beim SC Freiburg (Sonntag, 14 Uhr) noch alles passieren kann.

Die Ausgangslage: Am vergangenen Spieltag hatte Meppen den Matchball auf dem Fuß, hätte durch einen Sieg im direkten Duell den vorzeitigen Klassenerhalt perfekt machen können. Doch Sand gewann in der Hänsch-Arena mit 2:0 und zog an Meppen v