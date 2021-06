Wer zuletzt lacht, lacht am besten: Gilt das auch für Christian Neidhart und RWE? Foto: imago images/Fotografie73

Fotografie73 via www.imago-images.de

Essen. Am liebsten sportlich in die 3. Liga aufsteigen möchte Ex-Meppen-Trainer Christian Neidhart mit Rot-Weiss Essen. Dort Duelle mit seinem früheren Verein austragen. Sollte es auf dem Rasen nicht klappen, könnte es eine Entscheidung am grünen Tisch geben.

Am Samstag (5. Juni, 14 Uhr) steht in der Regionalliga West der 40. und letzte Spieltag an. Tabellenführer Borussia Dortmund II (90 Punkte, Tordifferenz +62)) hält beim Wuppertaler SV alle Trümpfe selbst in der Hand. Verfolger Essen (87, +6