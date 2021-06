Wie Investoren den KFC Uerdingen in den Ruin trieben

Edvinas Girdvainis will lieber die Augen zukneifen.

imago images/Noah Wedel

Meppen. Am Mittwoch haben sich die Ereignisse um den KFC Uerdingen und den SV Meppen in der 3. Liga überschlagen. Die Krefelder werden keine Lizenz beantragen können. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Eine Chronologie:

21. Januar 2021: Nach dem Ausstieg des Investors Mikhail Ponomarev leitet der KFC Uerdingen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein. Nach viereinhalb Jahre hatte der 46-Jährige Anfang Dezember 2020 seinen vorzeitigen Rücktritt bekannt