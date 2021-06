Christian Neidhart: Drittligaaufstieg mit RW Essen in Gefahr

Ein spannendes Saisonfinale wartet am Samstag auf Christian Neidhart. Foto: imago images/Revierfoto

Revierfoto via www.imago-images.de

Essen. Der Doppelaufstieg im Hause Neidhart ist in Gefahr: Während sein Sohn den Sprung in die 2. Bundesliga geschafft hat, droht der frühere Meppen-Trainer Christian Neidhart den erneuten Aufstieg in die 3. Liga zu verpassen.

Mit einem Drei-Punkte-Rückstand geht Essen am kommenden Samstag in den letzten Spieltag der Regionalliga West. Tabellenführer Borussia Dortmund II, künftiger Verein des Meppeners Ted Tattermusch, gewann am Dienstagabend sein Nachh