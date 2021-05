Ala NFV-Pokalsieger hat sich der SV Meppen für den DFB-Pokal qualifiziert.

Werner Scholz

Meppen. Den Termin können die Fans des SV Meppen vormerken: Die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals soll nach Medienberichten am 4. Juli stattfinden.

Die Ziehung der 32 Partien soll laut „Reviersport“ in der Sportschau der ARD am ersten Sonntag im Juli ab 18.30 Uhr erfolgen. Die Spiele finden in der Zeit vom 6. bis 8. August statt. Der SV Meppen hat sich als NFV-Pokalsieger mit dem