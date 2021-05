So reagieren Fans und Spieler nach dem NFV-Pokalsieg des SV Meppen

Sein Minimalziel hat der SV Meppen erreicht. Jeron Al-Hazaimeh, Nicolas Andermatt und Florian Egerer (v.l.) freuen sich über den Pokalsieg. Foto: Werner Scholz

Werner Scholz

Meppen. Reichlich strapaziert wurde am Samstag das Nervenkostüm der Meppen-Fans. Am Ende gab es das Happy End in Form des NFV-Pokalsiegs. Das sind die Netzreaktionen von Anhängern und Spielern während der Partie und nach dem Schlusspfiff.

Denkbar schlecht fand der SV Meppen in die Partie. Lag nach 22 Minuten bereits mit 0:2 gegen den Regionalligisten zurück. Drochtersens Sören Behrmann erzielte die frühe Führung (6.). Den zweiten Meppener Gegentreffer besorgte Oliver Ioannou