Blicken Ronald Maul (links), Rico Schmitt (Mitte) und Heiner Beckmann in eine gemeinsame Zukunft beim SV Meppen?

Werner Scholz

Meppen. Der SV Meppen steht nach dem Abstieg aus der 3. Liga vor großen Veränderungen. Viele Fragen zur Zukunft des Vereins haben sich in den vergangenen Tagen aufgetan. Sportvorstand Heiner Beckmann stand bisher noch nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.

Am Mittwochabend teilte Beckmann mit, dass er gerne erstmal das Spiel am Samstag (15 Uhr) im NFV-Pokalfinale gegen den SV Drochtersen/Assel abwarten wolle. Er sei momentan ständig in Gesprächen und möchte ungerne Wasserstandsmeldungen abgeb