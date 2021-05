Meppen. Nach dem Abstieg in die Regionalliga Nord bleibt dem SV Meppen keine Zeit zum Durchatmen. Es sind viele Fragen offen, aber Vorstandssprecher Andreas Kremer erklärt, was der Verein plant.

Nach der Partie gegen Duisburg saßen Vorstand und Mannschaft zusammen. Gemeinsame Trauerarbeit nach dem bitteren Abstieg nach vier Jahren in der 3. Liga. Dabei machten Kremer, Sportvorstand Heiner Beckmann und Finanzvorstand Stefan Gette den Spielern deutlich, „dass sie in der Pflicht stehen, uns in den DFB-Pokal zu bringen“. Lob erntete das Team, weil es sich wie das Führungsgremium des Vereins nach dem Spiel gegen Duisburg den Fans stellte. Kremers Mahnung beim Gespräch mit den Anhängern am Zaun: Es könne nicht sein, „dass wir uns zerfleischen“, auch wenn alle tief enttäuscht seien. Er wertete es als positiv, dass die Fans gesungen hätten, dass es weitergehen müsse. Das ist auch das Ziel des Vorstands.



Ziel: Direkter Wiederaufstieg

In dieser Woche gibt es viel zu besprechen mit Spielern, deren Beratern und Sponsoren. „Das muss ganz schnell gehen“, sagt Kremer. Denn er hat ein Ziel bereits formuliert: „Wir versuchen so zu planen, dass wir den direkten Wiederaufstieg in Angriff nehmen können.“

Etatplan war vorbereitet

Der SVM habe Plan A und Plan B gehabt. „Es wäre ja töricht, wenn wir nicht über die Regionalliga nachgedacht und ein paar Sachen vorbereitet hätten wie etwa den Etatplan“, erklärt Kremer. Der stehe. Dabei sei es wichtig, ob der SVM erstmals seit 2015 wieder den DFB-Pokalwettbewerb erreiche oder nicht. „Das ist ein finanzieller Unterschied.“

„Wir trauen uns den Angriff zu“

Der SVM-Vorstand hofft, dass die Sponsoren dem Verein treu bleiben und ihn beim Ziel direkter Wiederaufstieg unterstützen. „Wir müssen die finanziellen Voraussetzungen schaffen, dass das möglich ist.“ Und: „Wir trauen uns den Angriff zu“, stellt Kremer fest. Zwar könne man den Aufstieg nicht planen, „aber man kann die Voraussetzungen schaffen.“

Vollprofitum oder Halbtagsarbeit?

Dafür brauche der Verein eine „vernünftige Truppe, die es schaffen und umsetzen kann“. Dabei gab Kremer zu, dass der Vorstand sich in der aktuellen Saison von dem einen oder anderen Spieler mehr versprochen habe. Kein Fußballer aus dem aktuellen Kader, bestätigte der Vorstandssprecher, verfüge über einen Vertrag für die Regionalliga. Beckmann habe schon Kontakt zu Spielern und Beratern aufgenommen. Der Verein hofft, dass er einige Akteure halten kann. Unklar ist, unter welchen Bedingungen in der Saison 2021/22 beim SV Meppen gearbeitet wird: „Nämlich unter Vollprofitum – oder können die Jungs auch halbtags arbeiten?“, fragte Kremer Auch das müsse besprochen werden.

Trainerfrage offen

Offen bleibt, welcher Trainer den Neuaufbau in Meppen in die Hand nimmt. Trainer Rico Schmitt, dessen Vertrag ebenfalls nur für die 3. Liga galt, hat erklärt, dass er sich mit dem Verein zusammensetzen werde. Er hat vor Jahren in Offenbach eine ähnliche Mission übernommen. Ansonsten könnte Co-Trainer Mario Neumann ein Kandidat sein.

Mitgliederversammlung im Juni geplant

Für den Juni kündigte Kremer eine Mitgliederversammlung des Vereins an – in der Hänsch-Arena oder online. „Dann werden wir uns der Verantwortung und der Kritik stellen. Wir können jetzt nicht von Bord gehen. Wir sind dafür verantwortlich, wie es weitergeht.“