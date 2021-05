Ärgerte sich über die Essener Niederlage: Trainer Christian Neidhart.

Werner Scholz

Essen. RW Essen mit dem ehemaligen SV-Meppen-Trainer Christian Neidhart hat im Titelrennen der Regionalliga West eine Niederlage kassiert. Konkurrent Dortmund II profitiert davon.

Nach sechs Siegen in Serie, die Hoffnung im Zweikampf um den Aufstieg in die 3. Liga machten, erlitt Essen einen Rückschlag. Zunächst verpasste RW mit der 4:6-Niederlage nach Elfmeterschießen in Straelen die Chance, sich für den