Kampf war Trumpf beim Kellerduell. Der SV Meppen verlor gegen den SC Sand.

Werner Scholz

Meppen. Frust bei den Fußballerinnen des SV Meppen: Sie verloren das Kellerduell gegen den SC Sand mit 0:2 (0:0) und rutschten nach dem vorletzten Spieltag auf den ersten Abstiegsplatz zurück.

Damit hat die Mannschaft des Trainerteams Roger Müller und Theo Dedes den Klassenerhalt beim Saisonfinale am 6. Juni nicht mehr in der eigenen Hand. Denn der SC Sand weist jetzt einen Punkt mehr auf als der SVM, der in Freiburg