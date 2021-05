Rico Schmitt nach dem Schlusspfiff mit Markus Ballmert. Foto: imago images/Eibner

Frank Wenzel/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Meppen. Drei Jahre lang rettete sich der SV Meppen in der 3. Liga immer vorzeitig. Schaffte zweimal sogar einstellige Platzierungen. In dieser Saison mussten die Emsländer bis zum Schluss zittern und stiegen ab. Trainer Rico Schmitt nahm seine Spieler hinterher trotzdem in Schutz.

Aber was sind aus Sicht des erfahrenen Fußballlehrers die Gründe für den Abstieg? „Es ist immer ein Konstrukt aus vielem", sagte Schmitt. Kurz nach dem Abpfiff konnte und wollte der 52-Jährige nicht nachkarten. Das war spürbar. "Die Dinge s